Il widget di Spotify è molto più ricco: avete ricevuto la novità?

Spotify rappresenta sicuramente un punto di riferimento a livello globale quando si parla di streaming musicale, e ovviamente offre il suo servizio anche tramite un'app dedicata ai dispositivi Android.

Proprio a proposito dell'app Android di Spotify arrivano delle novità interessanti. Recentemente infatti è stato rilasciato un nuovo aggiornamento per l'app, con il quale è stata introdotta una nuova tipologia di widget.

Il nuovo widget di Spotify per Android infatti include più informazioni rispetto a quanto abbiamo visto finora. Il nuovo widget ora include sia le informazioni che riguardano il contenuto in fase di riproduzione, quelle che sono da sempre state disponibili, e anche quelle che riguardano i suggerimenti forniti da Spotify in base al profilo personale.