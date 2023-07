Nuovo teaser (e nuovo leak) per il Nothing Phone (2)

Si avvicina il lancio ufficiale del Nothing Phone (2) e i teaser (e qualche leak) si intensificano: frutto del genio creativo di Carl Pei . Oggi Nothing attraverso i propri social network ha rivelato un altro dettaglio dell'imminente Nothing Phone (2), cioè un angolo dello smartphone che ne rivela una parte della cover posteriore.

Per il lato anteriore del dispositivo ci viene incontro un leak proveniente direttamente da Reddit , che ci mostra quella che sembra un'immagine ufficiale che potrebbe essere caricata direttamente sul sito ufficiale di Nothing al lancio dello smartphone.

Ormai dello smartphone abbiamo diverse informazioni: conosciamo la scheda tecnica , sappiamo che si baserà sulla Nothing OS 2.0 e che avrà un impatto ambientale limitato , ma non abbiamo ancora conferme per quanto riguarda il fronte dello smartphone e il suo prezzo.

Con la scritta: "Ahead of the curve", l'immagine ci mostra come i render visti fino ad ora siano stati confermati , a differenza di quanto disse Carl Pei meno di un mese fa, bollando i leak come "fake". Quindi, rimane confermato il design trasparente , ormai iconico di Nothing, con i suoi LED che formano il Glyph e che si animano a ritmo degli Swedish House Mafia .

In questa immagine troviamo sicuramente la conferma dello stile di Nothing con i suoi widget, ma soprattutto si può notare la fotocamera frontale posta al centro e non più nell'angolo sinistro del dispositivo, come successo con il Nothing Phone (1).

Rimane comunque una foto non attendibile al 100%, ma acquista credibilità se andiamo a vedere il post di ieri pubblicato da Nothing per l'articolo uscito su Forbes, in cui viene ripreso uno smartphone con una fotocamera anteriore al centro della barra di stato. Inoltre, una settimana fa Carl Pei pubblicava su Twitter uno screenshot della sua homescreen, in cui si nota dai widget che si tratta di uno smartphone di Nothing, ma la posizione dell'orario ci suggerisce che non si tratta del Phone (1) perché è troppo a sinistra.

Perciò, potrebbe essere un'altra conferma della posizione centrale della fotocamera nel nuovo Phone (2).

Per svelare tutti i dubbi rimasti, vi ricordiamo che l'appuntamento è per l'11 luglio alle ore 17:00 per il lancio ufficiale.