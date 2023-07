Il nuovo pannello Google Home arriva sui Pixel

Google ha fatto degli enormi passi in avanti negli ultimi tempi nel settore della domotica, soprattutto per quanto riguarda i controlli da dispositivi Android . Questo grazie ai numerosi aggiornamenti distribuiti a Google Home .

Le immagini che trovate in galleria mostrano il look del nuovo pannello Home: la nuova struttura grafica prevede la visualizzazione di in prima riga delle macro-categorie di dispositivi domotici, come quelli dedicati all'illuminazione o al riscaldamento.

Poi inferiormente troviamo la griglia con tutti i singoli dispositivi domotici presenti e connessi in casa. Questi possono essere anche organizzati per stanze, in modo da attivare o regolare tutti i dispositivi assegnati a una specifica stanza con un solo colpo.

La novità che abbiamo appena visto è stata lanciata a bordo di Pixel Tablet, è in fase di approdo su Pixel Fold e nelle ultime ore è stata avvistata su Pixel 7 e Pixel 6 aggiornati ad Android 14 e con l'app Google Home aggiornata almeno alla versione 3.3.