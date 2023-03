Il nuovo OnePlus 11 sarà così diverso che ogni modello sarà unico

OnePlus infatti ha pubblicato una significativa immagine sul social cinese Weibo in cui mette in mostra un misterioso OnePlus 11 con lo sfondo di Giove. La frase che accompagna l'immagine può essere tradotta in: " Ognuno è unico . È possibile che ogni telefono possa anche sembrare unico?".

In altre parole, OnePlus suggerisce che potrebbe arrivare una variante di OnePlus 11 realizzata in modo tale che ogni unità si distinguerà dall'altra. Il leaker Digital Chat Station ha riferito che questo potrebbe essere possibile per mezzo dell'impiego di un materiale mai impiegato prima nel mercato smartphone.

Tale materiale conferirebbe al dispositivo una freschezza inedita, e renderà ogni unità diversa dall'altra per mezzo di una trama particolare sulla superficie. Un materiale che sarebbe coerente con le caratteristiche appena menzionate potrebbe essere il marmo: mai usato su altri smartphone, fresco al tatto e con trame sempre diverse. Certo, non convince il peso specifico del marmo, il quale renderebbe un dispositivo come uno smartphone relativamente pesante.

Al momento non è chiaro se questa nuova variante di OnePlus 11 arriverà esclusivamente in Cina o anche in Europa. Torneremo ad aggiornarvi appena ne sapremo di più in merito.