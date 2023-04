Ecco il nuovo Moto Razr: cambio di marcia evidente

Nelle ultime ore il noto leaker Evan Blass ha pubblicato delle nuove immagini del dispositivo, sono proprio quelle che trovate in copertina e in galleria.

Il nuovo pieghevole della casa alata dovrebbe quindi proporre un display esterno molto più grande e, proprio per questo, più versatile e interattivo per l'utente. Ci sarà la possibilità di personalizzarne l'interfaccia utente e avvolgerà completamente la doppia fotocamera con il flash LED. Possiamo quindi dire che ci sarà un doppio foro .

Dunque, il display esterno del nuovo pieghevole Motorola sarà utilizzabile probabilmente al pari del display di un classico smartphone non pieghevole.

Questo ci fa riflettere anche sulla questione autonomia: è vero che un display esterno più grande dovrebbe implicare un maggior consumo energetico, ma è anche vero che essendo più grande e interattivo allora potrebbe rendere molto meno frequente l'utilizzo del display principale interno.

Oltre a questi aspetti funzionali, i nuovi render mostrano anche come il nuovo Moto Razr potrebbe essere caratterizzato da un'inedita colorazione in rosso sulla cerniera.

In merito al lancio ufficiale ancora non abbiamo dettagli certi da parte di Motorola. Sicuramente non manca molto, vista la quantità di rumor emersa in rete nelle ultime settimane.