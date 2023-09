Finalmente il nuovo meteo di Google: l'avete ricevuto?

A partire da qualche ora infatti sono diversi gli utenti che hanno segnalato l'aggiornamento dell'interfaccia del meteo di Google, quella che si apre cliccando sul widget meteo che mette a disposizione Google su dispositivi Pixel e non Pixel. Come vedete dagli screenshot in galleria, si tratta di un'interfaccia molto più coerente con il Material You che abbiamo visto su Android 14.

Oltre alle nuova interfaccia grafica, il nuovo meteo di Google offre maggiori informazioni sulle condizioni meteorologiche, con nuovi parametri per la valutazione del meteo.

Il meteo di Google non è un'app a sé stante, quindi l'arrivo della nuova interfaccia non dipende dall'aggiornamento di un'app specifica ma sta avvenendo via server. La novità è riservata non solo ai possessori di Pixel ma a tutti coloro che usano il widget per il meteo di Google. Fateci sapere se l'avete già ricevuto.