Ecco il nuovo meteo di Google in Italia: quant'è bello!

È stato annunciato lo scorso giugno, poi a settembre sembrava fosse in distribuzione, ma è solo nelle ultime ore che lo abbiamo visto arrivare su un buon numero di telefoni Android, sebbene tutti Pixel, per ora. Di cosa parliamo? Ma della nuova app meteo di Google, che si rifà completamente il look, e in parte anche le funzionalità.

Come potete vedere anche dalla galleria qui sotto, abbiamo una prima riga che riassume le temperature del giorno (attuale, in grande, massima e minima in piccolo subito sotto) e il meteo previsto. Più in basso abbiamo la previsione oraria e poi ancora quella a 10 giorni. Continuando a scorrere c'è un sunto delle condizioni attuali: vento, umidità, indice UV, pressione e orario di alba e tramonto; da ultimo ci sono i dettagli orari previsti per precipitazioni, vento e umidità. Il tutto è racchiuso in una nuova grafica in stile Material You.

Cliccando su uno dei giorni seguenti viene poi aperta una pagina dedicata a quello specifico giorno, con previsioni dettagliate per ciascuno degli elementi di cui sopra e un menu in alto che permette di andare avanti o indietro col tempo.