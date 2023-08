Ammirate il nuovo meteo di Google

Il nuovo meteo di Google è nell'aria da tempo e l'abbiamo anche visto debuttare ufficialmente su Pixel Fold e Pixel Tablet , due dispositivi di nicchia e quindi non disponibili per la maggior parte di noi.

Le immagini in galleria però ci mostrano come appare il nuovo meteo di Google su dispositivi diversi dai due sopra citati, segno che Google sta finalizzando la loro versione su larga scala. La nuova interfaccia mostra dei nuovi colori e delle nuove linee grafiche estremamente coerenti con il Material You che ormai è presente in pianta stabile su Android 13 e Android 14.

Dagli screenshot, condivisi dall'affidabile Mishaal Rahman, vediamo come il nuovo meteo di casa Google prevede un'interfaccia grafica per smartphone e una ottimizzata per schermi più grandi, che ormai caratterizzano pieghevoli e tablet.

Rahman afferma che il nuovo meteo non arriverà come un'app a sé stante ma che sarà direttamente integrato nell'app Google. Sarà soltanto necessario cercare le informazioni meteo attraverso l'app Google per poi aggiungere la scorciatoia alla schermata home per accedervi più rapidamente.