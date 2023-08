Nuovo look in arrivo per Google Play Services, e non solo

Ci sono sempre lavori in corso in casa Google, e questo riguarda anche le app e i servizi che offre per dispositivi Android. Nelle ultime ore sono emersi online importanti dettagli che riguardano i Play Services e l'app Trova Dispositivo.

La novità più rilevante riguarda i Google Play Services, quelli che negli attuali smartphone Android troviamo accessibili alla voce Google all'interno delle Impostazioni di Android.

Le immagini che trovate in basso mostrano il nuovo look che dovrebbe arrivare per l'interfaccia grafica dei Google Play Services. Questo look è molto più coerente con il Material You, abbandona le asettiche voci in elenco in favore di una struttura con card quadrate dai bordi arrotondati, come se fossero dei pulsanti.