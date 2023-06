Ecco il nuovo logo di Google Play Libri

Ritornando all'update, Google sta provando a dare coerenza grafica a tutte le sue applicazioni. Per questo motivo, Google Play Libri ora è caratterizzata da un nuovo logo, come è avvenuto in passato per il Play Store. La nuova icona conserva la forma triangolare, ma i tre angoli risultano molto più arrotondati. Inoltre, come già è stato visto per Play Giochi, fuori dal triangolo dell'icona ora non esce più nulla. Al suo interno, quindi, non si vede più il libro: al suo posto è stato inserito un segnalibro. Modifiche anche sul colore: gli sviluppatori, infatti, hanno scelto di utilizzare una tonalità di blu più scura.