Il nuovo logo di Android è ufficiale: non ne resterà solo uno

Google annuncia il nuovo marchio, con la "A" maiuscola, il font più arrotondato e il robottino in 3D, che sarà in diverse versioni

Il logo di Android cambia ufficialmente e, piaccia o non piaccia, si distacca in maniera netta dallo stile minimal degli ultimi anni a uno più di carattere (sapete come creare un logo?). Già da qualche mese avevamo notato gli esperimenti di Google in questo senso e ora, con un post sul suo blog ufficiale, la GrandeG annuncia il cambiamento che riguarda la scritta Android e soprattutto il robottino verde, che non solo ora sarà in 3D, ma sarà disponibile in diverse colorazioni per rispecchiare l'unicità della comunità (leggi anche: come aggiornare Android). Ma andiamo ad analizzare i cambiamenti, che sono intesi a collegare meglio Android a Google. Partendo dalla scritta, la casa di Mountain View si è allontanata dalla scritta minuscola e ora propone Android con la "A" maiuscola, il che vuole aggiungere peso al suo aspetto quando è vicina al logo Google. Cambia anche il font, che rispecchia più da vicino il logo di Google e crea un equilibrio tra i due grazie a più curve e personalità uniche (la "r" e la "n" arrotondate).

A sinistra, la nuova scritta, a destra la vecchia. Fonte: Google

L'altra novità, forse quella che maggiormente colpirà i più, riguarda l'iconico robottino verde. Google afferma che il loro membro non umano più riconoscibile ha ora un aspetto 3D, il che gli conferisce molto più carattere e, ovviamente, dimensioni.

A sinistra, il nuovo robottino, a destra il vecchio. Fonte: Google

Ma soprattutto ora è dinamico, proprio come Android, e Google lo propone in diverse varianti che vanno da una multicolore, a una "peluche", a una arcobaleno, in versione lampadina, una in stile discoteca e anche nelle colorazioni blu e gialla.

Non solo, ma Google ha anche aggiornato l'aspetto completo del robot, per "garantire che possa passare facilmente tra ambienti digitali e reali, rendendolo un compagno versatile e affidabile su canali, piattaforme e contesti".