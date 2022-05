Un nuovo Google Wallet per sfidare Apple, con documenti, biglietti e tessere

Al Google I/O 2022 l'azienda annuncia una delle app e dei servizi che gli utenti Android bramavano più di ogni altra cosa. Parliamo di Google Wallet, ovvero un ritorno al passato con uno sguardo al futuro.

Google Wallet è stato il primo sistema di pagamenti contactless dell'azienda californiana, poi soppiatanta (e inglobata) in Google Pay nel 2018. In Italia non ha mai trovato il suo spazio visto il ritardo del lancio del servizio e quindi può essere considerata quasi una novità assoluta. Google Wallet è la nuova app unica per i pagamenti di Google che vuole dare battaglia all'omonima Apple Wallet.

Questo perché il percorso di Google nelle app per i pagamenti mobili è un po' tormentata e in qualche modo rassomiglia a quella per la messaggistica. Wallet nasceva per raccogliere più servizi all'interno, salvo poi virare bruscamente verso i pagamenti e quindi aver ragionevolmente rinominato il servizio in Google Pay, che però a sua volta negli anni si è comunque arricchita fino a diventare una sorta di... wallet.

La nuova Google Wallet infatti si prefissa come obiettivo quello di includere all'interno tutto quello che potrebbe farvi comodo avere nel vostro portafoglio digitale. Non solo quindi carte di credito, ma anche tessere fedeltà, biglietti dei mezzi pubblici e anche prenotazioni di hotel o ristoranti. Sarà possibile anche integrare le tessere ricaricabili dei mezzi pubblici e ricaricarle direttamente dall'app.

Ma non finisce qui. Entro la fine dell'anno verrà lanciata anche l'integrazione per i documenti d'identità e patenti. Si partirà dagli Stati Uniti e Google fa sapere di essere già al lavoro con le istituzioni di altri paesi, anche se non abbiamo ancora una lista completa. Al lancio la versione per Wear OS di Google Wallet però sarà solo con i pagamenti. La funzione non sarà esclusiva di Android 13.