Nuovo Chromecast con Google TV: indistinguibile dal precedente nelle prime immagini stampa

La galleria di scatti che trovate a fine articolo consiste nelle immagini per la stampa che userà Google per l'annuncio del nuovo Chromecast con Google TV. Le immagini arrivato dall'affidabile Roland Quandt e confermano che la nuova generazione del dispositivo non si discosterà dal predecessore in termini di design.

Le immagini infatti mostrano un design praticamente identico a quello del primo Chromecast con Google TV, sia per quanto riguarda il dispositivo che il telecomando associato.

Dunque sembra confermato che le differenze sostanziali saranno sotto il cofano. Quindi non ci sarà il supporto alla risoluzione 4K, come avviene per il primo modello arrivato sul mercato. Inoltre, la RAM ammonterà a 1,5 GB, a differenza dei 2 GB di disponibili sul primo modello. Il processore integrato sarà un Amlogic S805X2, il quale garantirà il supporto al codec video AV1.

Vi ricordiamo che questo nuovo dispositivo dovrebbe arrivare presto sul mercato, anche in Europa, ad un prezzo di circa 39,99€. Ci aspettiamo che la presentazione ufficiale si terrà insieme a quella dei Pixel 7 e Pixel Watch, prevista durante l'evento Google fissato per il 6 ottobre.