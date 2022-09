Nuovo Chromecast con Google TV: più aggiornato e con supporto AV1, ma meno RAM e meno potenza

Nelle ultime ore sono trapelati nuovi dettagli sul dispositivo, i quali ci chiariscono con quali specifiche tecniche si presenterà sul mercato il nuovo Chromecast con Google TV. Nello specifico andremo a vedere in cosa si differenzierà dalla prima generazione lanciata qualche anno fa.

Nelle ultime settimane abbiamo infatti appreso dell'esistenza di un nuovo Chromecast con Google TV, più economico della prima generazione. Grazie ai rumor finora emersi in rete conosciamo il suo design e anche il possibile prezzo di lancio .

Da tempo conosciamo il particolare interesse che Google ha per il mondo smart TV , dove attualmente offre sul mercato i suoi dispositivi Chromecast e la sua piattaforma software Google TV .

Capiamo subito che quindi non ci sarà il supporto alla risoluzione 4K, come avviene per il primo modello arrivato sul mercato. Inoltre, la RAM ammonta a 1,5 GB, a differenza dei 2 GB di disponibili sul primo modello. Il processore integrato sarà un Amlogic S805X2, il quale garantirà il supporto al codec video AV1.

La risoluzione massima supportata sarà 1080p, mentre il sistema operativo sarà aggiornato a Google TV 12, un buon passo in avanti rispetto alla prima generazione che si trova ancora su Android TV 10. Altre migliorie arrivano in termini di supporto software. Questo nuovo Chromecast economico supporterà gli aggiornamenti tramite partizioni di tipo A/B, il che renderà gli stessi aggiornamenti più semplice e pertanto più frequenti.

Insomma, sembra che Google sia pronta a lanciare un nuovo Chromecast con Google TV dopo le lezioni imparate dal mercato con il primo modello. Sembra infatti che BigG sia andata ad ottimizzare le criticità riscontrate con il primo modello per offrire un dispositivo anche più appetibile grazie al prezzo più competitivo.

Vi ricordiamo infatti che questo nuovo dispositivo dovrebbe arrivare presto sul mercato, anche in Europa, ad un prezzo di circa 39,99€. Ci aspettiamo che la presentazione ufficiale si terrà insieme a quella dei Pixel 7 e Pixel Watch, prevista durante l'evento Google fissato per il 6 ottobre.