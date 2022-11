Il nuovo Android Auto è in arrivo in beta

Da diversi mesi conosciamo le novità che ha in cantiere Google per Android Auto, la sua piattaforma per connettere facilmente il proprio smartphone all'auto per un'esperienza di infotainment completa. Finalmente sembrano esserci dei risvolti importanti. Offerte Amazon Stiamo parlando chiaramente di Coolwalk, il gergo che indica la nuova interfaccia grafica che Google ha sviluppato per Android Auto e che dovrebbe introdurre una sorta di rivoluzione per il sistema di infotainment di Google. Finora infatti soltanto pochi fortunati sono riusciti a testare il nuovo Android Auto. Negli ultimi sei mesi Google ha lavorato intensamente allo sviluppo e alla finalizzazione della nuova versione di Android Auto, anche grazie al feedback fornito dagli utenti che l'hanno testato. Finalmente la prima versione beta pubblica sembra pronta al lancio su scala globale. Andiamo quindi a vedere cosa attenderci dal nuovissimo Android Auto, alla luce delle più recenti modifiche introdotte da Google: Nuova barra delle app Le immagini che trovate qui in basso mostrano chiaramente una delle grandi novità che ci attendono con il nuovo Android Auto. Sarà la barra delle app con layout centrale a rendere più semplice il multitasking. L'icona che troveremo sempre sarà quella di Maps, come è ovvio che sia per un sistema destinato all'utilizzo in auto, e le altre dipenderanno dalle abitudini e dall'utilizzo dell'utente. Alla destra di questa barra vediamo l'indicatore del segnale telefonico, batteria e notifiche. Sulla sinistra vediamo il collegamento diretto per l'attivazione di Google Assistant.

Interfaccia divisa Una delle peculiarità principali del nuovo Android Auto sarà la possibilità di avere lo schermo diviso per ospitare contemporaneamente due app affiancate. La parte assegnata a Google Maps occuperà una porzione maggiore di schermo per ovvi motivi. La seconda parte di schermo sarà dinamica, nel senso che l'utente potrà aprire l'app per i contenuti multimediali che usa più spesso e che, nel caso in cui riceva una chiamata, è pronta a ospitare l'app Telefono per gestire le chiamate.

Sempre nell'ambito della nuova interfaccia grafica di Android, arrivano delle ottimizzazioni anche per le app multimediali. L'immagine qui sotto mostra come i pulsanti per gestire la riproduzione multimediale che cambiano forma in base allo stato della riproduzione stessa.

Anche l'aspetto delle notifiche e dei messaggi non letti è stato rinnovato, e sembra più comprensibile e immediato. Nel complesso, sembra che il nuovo Android Auto voglia fornire un'esperienza utente più immediata e accessibile, più vicina a quanto proposto dal CarPlay di Apple. Nel corso degli ultimi sei mesi abbiamo visto il nuovo Android Auto evolversi, grazie ai leak trapelati in rete con cadenza periodica, andando probabilmente a limare le criticità individuate dagli utenti che l'hanno testato in anteprima.