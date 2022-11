Ora potete provare davvero il nuovo Android Auto: ecco come

A valle del primissimo annuncio della disponibilità del nuovo Android Auto in versione beta finalmente arriva la bella notizia che gli utenti stavano aspettando.

La nuova versione di Android Auto, chiamata in codice Coolwalk, risulta finalmente alla portata di tutti coloro che intendono provarla. Nelle ultime ore Google ha riaperto le iscrizioni alla beta pubblica.

Questa è una novità rilevante perché al momento della distribuzione del nuovo Android Auto per la beta pubblica le iscrizioni al programma risultavano chiuse. Questo perché era stato raggiunto il numero massimo di partecipanti. In poche parole, soltanto chi era iscritto in precedenza alla beta poteva provare il nuovo Android Auto.

Questo è cambiato nelle ultime ore perché Google ha riaperto le iscrizioni al programma beta. Quindi non perdete tempo e iscrivetevi, nel caso foste interessati al nuovo Android Auto, tramite il link che trovate proprio qui sotto.

ANDROID AUTO BETA | ISCRIZIONE

L'iscrizione prevede di accedere alla pagina che trovate al link qui sopra, aderire alla beta tramite il pulsante in basso a destra e attendere l'aggiornamento dell'app Android Auto che arriverà automaticamente sul Play Store.

Non sappiamo fin quando le iscrizioni rimarranno aperte, e non sappiamo se Google ha impostato un nuovo limite massimo ai partecipanti iscritti. Due motivi in più per affrettarsi a iscriversi.