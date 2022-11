Il nuovo Android Auto dice addio al meteo

Torniamo a parlare di Android Auto , il sistema di infotainment di casa Google, il quale si trova in un periodo molto intenso coinciso con il corposo rinnovamento grafico , disponibile solo in beta al momento.

Tale informazione è stata fornita a intermittenza negli ultimi aggiornamenti di Android Auto. Recentemente Google ha fatto sapere di averla sistemata, rendendola sempre visibile con la versione stabile di Android Auto. Questo purtroppo non riguarderà Coolwalk.

Stando a quanto emerso recentemente dalle prime versioni pubbliche del nuovo Android Auto, e come abbiamo potuto constatare anche noi nella nostra prova sul campo di Coolwalk, l'indicazione meteo non è più disponibile nella barra di stato.

L'indicazione del meteo non è presente nemmeno nella barra di stato di Android Auto, dove sono presenti soltanto le indicazioni sull'ora e sul segnale telefonico insieme al collegamento per il menù delle app e all'accesso rapido alle app preferite. Arriverà in futuro? Difficile dirlo: attualmente il nuovo Android Auto è disponibile in beta pubblica e potrebbe anche accadere che nella versione stabile, che al momento non ha una data di lancio fissata, tornerà anche il meteo.

Nel frattempo, se volete avere un'anteprima approfondita del nuovo Android Auto potete godervi la nostra prova completa. La trovate al player qui sotto.