Nuovo aggiornamento per Nothing OS: tutto pronto per le Ear (2)

Questi giorni sono importanti per Nothing, l'azienda fondata dall'ex numero 1 di OnePlus e che lo scorso anno è entrata nel mercato smartphone e delle cuffie true wireless, perché sta per arrivare un nuovo prodotto.

Stiamo parlando delle Nothing Ear 2, delle quali abbiamo parlato ampiamente dopo che sono emerse tutte le presunte specifiche tecniche. In questo contesto, l'azienda ha rilasciato anche un nuovo aggiornamento software per il suo Nothing Phone (1).