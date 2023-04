Nuovo aggiornamento per Chromecast con Google TV 4K

Negli ultimi tre anni abbiamo anche visto arrivare sul mercato due interessanti prodotti, l'evoluzione dei dongle Chromecast di un tempo. Parliamo ovviamente di Chromecast con Google TV , i dispositivi per i quali è appena arrivato un nuovo aggiornamento software .

Da qualche anno ormai conosciamo Google come un punto di riferimento anche nel settore smart TV , soprattutto quando si parla di software. Da tempo l'azienda offre la sua Google TV come sistema operativo dedicato all'universo Android su piattaforma TV.

L'aggiornamento rilasciato da Google riguarda nello specifico il modello 4K di Chromecast con Google TV, ovvero il primo a essere arrivato sul mercato. Questo update fa riferimento alla versione software STTE.221215.004.A1 e ha un peso di circa 150 MB.

Il changelog non è particolarmente ricco: si parla infatti dell'aggiornamento delle patch di sicurezza Android a gennaio 2023, oltre a qualche generico bugfix e ottimizzazioni software generali per la stabilità.

Dunque, questo nuovo update non include nulla di particolarmente visibile in termini di novità per gli utenti Google TV.

Vi ricordiamo invece che i due precedenti aggiornamenti software hanno introdotto i profili utente e un'interfaccia grafica leggermente migliorata.

L'aggiornamento che abbiamo appena descritto è attualmente in fase di distribuzione automatica via OTA a livello globale. Se avete un dispositivo Chromecast con Google TV 4K dovreste riceverlo entro i prossimi giorni.