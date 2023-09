Nuovi widget da Google: quello per Google TV è utilissimo!

Sin dalla sua nascita abbiamo lodato Android per le sue possibilità di personalizzazione. Questo concetto è applicabile in diversi contesti, a partire dai launcher e dai widget che fondamentalmente sono alla portata di tutti gli utenti.

E proprio a proposito di widget arrivano delle interessanti novità da parte di Google, visto che finalmente sono stati introdotti due nuovi widget che BigG aveva annunciato qualche settimana fa.

Le immagini che trovate in basso mostrano il nuovo widget che arriva per Google TV su dispositivi Android. Il widget ha delle dimensioni considerevoli e permette di avere sempre a portata di mano i contenuti suggeriti da Google TV sulle varie piattaforme di streaming e anche di accedere rapidamente al telecomando. Questa opzione si rivela particolarmente utile per coloro che hanno Google TV sulla TV in casa.