I nuovi suoni dei Pixel 7 arrivano anche sulle generazioni precedenti

Google ci ha appena deliziato con i suoi nuovi smartphone top di gamma, i Pixel 7 e Pixel 7 Pro arrivati durante l'evento del 6 ottobre. Ora i Pixel delle generazioni precedenti ne beneficeranno.

Nelle ultime ore infatti diversi utenti possessori di un Pixel delle generazioni precedenti, come Pixel 6 Pro e Pixel 6a, hanno avvistato un'interessante novità collegata proprio alle novità apportate con i Pixel 7.

Stiamo parlando dei nuovi suoni di notifica e per la sveglia sviluppati da Google e introdotti proprio con i Pixel 7. Questa nuova categoria di suoni si chiama Natural Elements ed è attualmente in fase di distribuzione automatica anche per le generazioni precedenti di Pixel ancora supportati dal punto di vista software.