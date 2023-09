I nuovi sfondi dei Pixel per salutare l'estate

Google ha sempre posto particolare attenzione all'aspetto della personalizzazione sui dispositivi Android. E questo passa anche dai recenti rinnovamenti introdotti per la sua app Sfondi.

Gli sfondi di Google sono disponibili su larga scala appunto con la sua app ufficiale. Chi però possiede un Pixel può accedere a un numero di sfondi esclusivi ancora più ampio. E nelle ultime ore sono arrivate delle novità proprio in questo senso.

Come menzionate dal gruppo Telegram Google News, sono in arrivo una ricca serie di nuovi sfondi per i Pixel di Google. Come vedete dagli esempi in galleria, i nuovi sfondi hanno delle tonalità calde, quasi a ricordarci l'estate che ormai volge al termine. Anche le immagini che riguardano edifici o abitazioni richiamano comunque l'aspetto estivo e caldo.