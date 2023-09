I nuovi sfondi esclusivi Pixel Superfan per il compleanno di Google!

Voglia di una ventata di aria fresca sul vostro smartphone? Allora un cambio dello sfondo potrebbe essere quello che ci vuole. In occasione del suo 25° compleanno l'azienda di Mountain View aveva già rilasciato alcuni wallpaper il mese scorso ai quali adesso ne vengono aggiunti ulteriori due. Gli sfondi in questione vengono dal programma Pixel Superfans e sono "realizzati dai Googler appositamente per te".