Cercate nuovi sfondi accattivanti? Provate quelli di Google

Sin dalla sua nascita Android ci ha abituato a un alto grado di personalizzazione, a partire dall'aspetto grafico. In questo contesto abbiamo spesso parlato di sfondi e di app per reperire i migliori.

Nelle ultime ore sono emerse delle interessanti novità per coloro che sono appassionati di sfondi, e in particolare per coloro che sono interessati agli sfondi di Google. Le novità infatti riguardano l'app Google Sfondi, quella che raccoglie tutti gli sfondi ufficiali di Google.

L'app Google Sfondi è nota per portare sui dispositivi Android non Pixel parte degli sfondi che sono disponibili sui Pixel. Questi vengono periodicamente rinnovati, e con un certo ritardo arrivano anche sull'app Google Sfondi.