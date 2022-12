I nuovi pieghevoli OPPO potrebbero arrivare anche in Europa

Torniamo a parlare di smartphone pieghevoli e stavolta no per quanto riguarda Samsung ma per le novità che si stanno preparando in casa OPPO.

Sappiamo infatti che l'azienda cinese è in procinto di lanciare i suoi nuovi pieghevoli. Parliamo di OPPO Find N2 e Find N2 Flip. Abbiamo parlato di questi dispositivi ampiamente nelle ultime settimane.

Nelle ultime ore però sono emersi interessanti dettagli che riguardano la commercializzazione dei nuovi pieghevoli della casa cinese. Stando a quanto affermato dal noto leaker Ice Universe, OPPO intenderebbe commercializzare i nuovi pieghevoli a livello globale.