I nuovi accessori per Samsung S23 sono i più originali che vedrete quest'oggi

Samsung è entrata nel vivo del mercato smartphone, prima con la presentazione dei suoi nuovi top di gamma per il 2023, ovvero i Galaxy S23, e poi con la presentazione dei nuovi Galaxy A di fascia media. In questo periodo di pausa, visto che il prossimo momento caldo cadrà in estate con il lancio dei nuovi pieghevoli, il produttore sembra prepararsi a lanciare dei nuovi accessori proprio per la serie Galaxy S23.

Le immagini che trovate qui sotto mostrano di cosa stiamo parlando. Si tratta di due accessori interessanti, quanto originali, concepiti per funzionare con la cover GadgetCase per i Galaxy S23. Il primo accessorio consiste in un treppiede molto piccolo e sottile, in grado reggere lo smartphone in posizione verticale o orizzontale. L'aspetto interessante è anche il minimo ingombro dell'accessorio quando non viene usato.

Il secondo accessorio è simile al primo ma più interessante. Si tratta infatti di un treppiede che arriva accoppiato a un telecomando remoto per gestire gli scatti fotografici o la registrazione video con Galaxy S23. Si tratta sostanzialmente di un accessorio perfetto per scattare foto notturne o registrare video in Hyperlapse.

Entrambi gli accessori non sono ancora ufficialmente in vendita in Italia. Entrambi si trovano sul sito ufficiale Samsung per il mercato britannico, il treppiede semplice è disponibile al prezzo di 34 sterline (circa 40 euro). Torneremo ad aggiornarvi appena conosceremo i dettagli sul lancio in Italia.

Samsung Galaxy S23 Display 6,1" FHD+ / 1080 x 2400 PX

Fotocamera 50 MPX ƒ/1.8

Frontale 12 MPX ƒ/2.2

CPU octa 3.36 GHz

RAM 8 GB

Memoria Interna 128 / 256 GB Espandibile

Batteria 3900 mAh

Android 13 Scheda Tecnica Confronta Prezzi

Samsung Galaxy S23+ Display 6,6" FHD+ / 1080 x 2400 PX

Fotocamera 50 MPX ƒ/1.8

Frontale 12 MPX ƒ/2.2

CPU octa 3.36 GHz

RAM 8 GB

Memoria Interna 256 / 512 GB Espandibile

Batteria 4700 mAh

Android 13 Scheda Tecnica Confronta Prezzi