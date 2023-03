Che belle le nuove watchface di Keep su Wear OS

In questa guida abbiamo parlato nel dettaglio di come funziona Wear OS. E proprio a proposito di Wear OS, arrivano delle interessanti novità per gli smartwatch che integrano il sistema operativo di Google. Le novità sono a tema Google Keep , la nota app utile alla creazione e gestione di note e appunti.

Stiamo parlando delle nuove watchface introdotte con Keep per Wear OS. Come vedete dagli screenshot nella galleria in basso, queste integrano delle nuove opzioni rapide per creare note con Keep. La prima mostra due opzioni rapide laterali, una per aggiungere un elenco di cose da completare e l'altra per aggiungere la classica nota.

La seconda watchface invece mostra l'orario e il collegamento rapido alla generazione di una nota con Keep.

Le nuove opzioni per le watchface si integrano con le watchface stesse di Wear OS. È possibile personalizzare la presenza di tali opzioni collegate a Keep direttamente dalle impostazioni di Wear OS.

Queste novità sono state annunciate qualche settimana fa da Google e ora sono in fase di distribuzione automatica tramite un aggiornamento dell'app Keep per Wear OS (versione 5.23.102.03).