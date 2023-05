Le nuove Pixel Buds-A avranno qualcosa in comune con Pixel 7a

Ci avviciniamo all'evento annuale di Google che quest'anno promette faville. Parliamo del Google I/O 2023, quello in cui l'azienda sembra intenzionata a presentare diverse novità per il settore smartphone, pieghevoli e non solo.

Si preannuncia uno dei Google I/O più ricchi che mai in termini di novità hardware. Sappiamo infatti che questo evento sarà il teatro per Google per presentare Pixel 7a, Pixel Fold e Pixel Tablet. Ma non finirà qua.

Google ha infatti in mente di svelare anche una nuova colorazione di Pixel Buds-A, le sue cuffie true wireless di gamma più bassa e particolarmente appetibili per le funzionalità smart che offrono e per il prezzo più accessibile. Questo è quanto è appena trapelato dai dettagli condivisi dal noto leaker Roland Quandt.