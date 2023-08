Nuove offerte sul Play Store: The Escapists e la versione 'Rehydrated' di SpongeBob

Entriamo nell'ultimo mese estivo con una nuova selezione di offerte sul Play Store per i vostri dispositivi Android. Quest'oggi per ''evadere'' dal caldo segnaliamo tra gli sconti i due titoli della serie The Escapists. Si tratta di due vere e proprie simulazioni di evasione in pixel art, dove sarà necessario ricorrere a tutto il vostro ingegno per sfuggire ai secondini ed elaborare la giusta strategia per scappare dalla prigione senza essere scoperti.