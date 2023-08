Nuove offerte sul Play Store: Football Manager 2023 in sconto!

Passato anche ferragosto un buon modo per alleggerire queste ultime settimane di estate è dare uno sguardo alle nuove offerte sul Play Store. Tra le varie app e giochi scontati per i vostri dispositivi segnaliamo Football Manager 2023; ultimo titolo attualmente disponibile dell'amatissima serie di giochi manageriali a sfondo calcistico che va in offerta giusto in tempo per l'inizio della nuova stagione di Serie A questo fine settimana. Se non avete mai provato un capitolo della serie Football Manager vi lasciamo la nostra recensione del titolo 2022.