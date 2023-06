Le impostazioni di Google Foto sono ora molto più chiare

Google Foto (ecco come recuperare le immagini) è una delle app più potenti per gestire le proprie immagini, non solo per gli strumenti di backup e visualizzazione, ma anche per quelli di modifica e analisi, come l'integrazione con Lens.

Con così tante funzioni, è comprensibile che l'app offra una scheda delle impostazioni piuttosto ricca, ma oggettivamente chi dovesse aprirla potrebbe trovarsi sopraffatto dalla quantità di informazioni.

Google ne è consapevole e ha appena aggiornato Foto per correggere questo aspetto. Nell'ultima versione dell'app, identificata dal numero 6.39, è infatti apparsa ad alcuni utenti una nuova schermata delle Impostazioni completamente rinnovata, che invece di un elenco lunghissimo (immagine sotto a sinistra) raccoglie le informazioni in sei voci dotate di icona (immagine sotto a destra): Backup, Notifiche, Preferenze, Condivisione, App e dispositivi e Privacy.