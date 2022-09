Le nuove emoji in arrivo su Android, anche quelle animate

In un post pubblicato sul blog Google Developers , la direttrice creativa delle emoji di Google Jennifer Daniel ha infatti annunciato l'arrivo di nuove emoji (a colori e in bianco e nero), anche animate , un nuovo standard di font chiamato COLRv1 e nuove funzionalità di personalizzazione nella " Emoji Kitchen ", ovvero la funzione di Gboard che permette di combinare due emoji.

Le emoji ( qui un nostro approfondimento su come installarle in Android ) si sono evolute parecchio dai loro esordi negli anni '90, ma ora sono diventate ancora più divertenti grazie all'ultimo aggiornamento.

Ma non è finita. Per i nostalgici delle prime emoji animate originali , Google annuncia anche il suo primo lotto di emoji animate, che si possono vedere e scaricare da qui . Alcune di queste emoji animate sono già supportate nell'app Google Messaggi .

Il gigante della ricerca sta rilasciando anche una versione del suo carattere open source Noto Emoji, usato in Chrome e altri prodotti Google, che supporta anche le emoji a colori grazie al nuovo formato COLRv1. Questo consente ora di modificare i colori di una emoji, a patto che usiate Chrome o Edge, ma Google prevede di portarlo su altri browser come Firefox.

Se volete inviare oggi queste emoji in un'app di messaggistica, dovete usare utilizzare gli adesivi Emoji Kitchen in Gboard per personalizzarne il colore. Ad esempio, potete selezionare una rosa rossa e un cuore giallo per creare una rosa gialla.