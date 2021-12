Nuova vita per LG Wing: da doppio smartphone a mezzo smartphone

Proprio pochi mesi dopo il lancio di Wing LG ha infatti annunciato di aver chiuso la sua divisione mobile per concentrarsi su altri business più proficui. Una scelta coraggiosa ma probabilmente anche giusta.

LG Wing era estremamente particolare perché non solo aveva una fotocamera pop-up, ma soprattutto perché aveva un doppio display con quello principale frontale ruotante di 90 gradi per svelarne uno più piccolo in formato quadrato.

Per qualche ragione qualcuno in Cina si è dilettato a realizzare un "mezzo smartphone" da quello che in origine era uno smartphone doppio.