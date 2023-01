Ecco la nuova icona di Google Play Games per Android

L'app di Google "Play Games" riceverà sugli smartphone Android una nuova icona, ovvero la stessa che caratterizza la versione per PC, lanciata lo scorso anno. Nel dettaglio, si può osservare il lato destro di un controller inserito in un triangolo. Sullo sfondo, invece, appare una tonalità di verde più scura, mentre l'icona all'interno è piuttosto chiara. L'azienda, tra l'altro, utilizza anche una variante dell'icona in cui il controller è trasparente e posizionato su uno sfondo nero.

La nuova icona è disponibile nella versione 2023.01.40470, che non presenta ulteriori novità. E a proposito di "Play Games", gli utenti sono ancora in attesa degli annunci di cui Google ha parlato durante il lancio dell'app per PC: "L'app per dispositivi mobili Google Play Games si concentra principalmente sull'esperienza di giochi istantanei in cui puoi passare direttamente ai giochi casuali. Avremo altri annunci per l'app mobile nel prossimo futuro. Andando avanti, "Google Play Games" si riferirà all'esperienza PC in cui puoi divertirti con i tuoi giochi Android preferiti". Discutendo su Play Games per PC, inoltre, Google, recentemente, ha spiegato come lanciare l'applicazione su un computer equipaggiato con un hardware non ufficialmente supportato.