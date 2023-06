La nuova app meteo di Google è tutta un'altra cosa

Ora che il gigante della ricerca ha presentato i suoi Pixel Tablet e Pixel Fold (sfortunatamente non in Italia), cominciamo a vedere il concretizzarsi di queste promesse. La prima è Google Meteo , che, come riportato da Android Authority, da pochi giorni ha ricevuto un aggiornamento che ne ha completamente rinnovato l'interfaccia, ora molto più densa di informazioni, con bellissime animazioni e molto altro.

Negli ultimi mesi, Google ha anticipato una serie di novità per le sue app ( come funziona Google Calendar ), in particolare riguardo ai dispositivi con schermi di grandi dimensioni .

In caso di avvisi meteorologici , vi verranno mostrati in cima alle previsioni orarie ed evidenziati da una scheda rossa (immagine sotto a destra).

Rinnovati grafici e immagini per precipitazioni, vento e umidità, e nuovi anche gli indicatori, animati, per vento, umidità, indice UV e pressione , e le novità si possono apprezzare anche in modalità scura e in verticale (immagine sotto a sinistra).

Se volete vedere gli approfondimenti meteo per la giornata, toccate il giorno e non solo vi stupirete della fluidità complessiva dell'interfaccia, ma potrete apprezzare anche le nuove animazioni del vento o dell'indicatore di umidità che vedrete scorrendo da un giorno all'altro o tra i grafici orari. Qui sotto potete vederne un esempio.

Ma le novità non riguardano solo l'interfaccia. La nuova app Google Meteo offre anche nuove funzionalità che prima erano esclusive del sito Weather.com, come la previsione oraria per 10 giorni per temperatura, precipitazioni, vento e umidità per la maggior parte delle città.

Esistono comunque delle eccezioni con previsioni limitate (come Tokyo), ma sono molto rare. Certo, non saranno precisissime (oltre i tre giorni le previsioni non sono attendibili) ma sono comunque molto utili.

Difetti

Chi ha provato la nuova app riporta anche alcuni difetti, come il fatto che lo sfondo non cambi dinamicamente per tutti i giorni, o piccoli dettagli scomparsi dal grafico dell'alba e del tramonto: non ci sono più il mezzogiorno, la lunghezza del giorno o luce del giorno rimanente. Inoltre i widget non sono ancora stati aggiornati e presentano la vecchia grafica, ma soprattutto se il tablet è in modalità dock ed è bloccato, non verrà aperta la nouva app, mentre se si chiede a Google Assistant di mostrare le condizioni meteo, il tablet mostrerà la vecchia interfaccia del Nest Hub, ancora più antiquata della vecchia app meteo.

Per il momento, è riservata a Pixel Tablet

Se vi state chiedendo come installarla, purtroppo l'app Google Meteo non è disponibile su Google Play, ma è integrata nell'app Google, anche se si era parlato di una possibile scissione.

Peggio ancora, la nuova interfaccia sembra riservata esclusivamente al Pixel Tablet, mentre in futuro dovrebbe arrivare su Pixel Fold e, forse, sui telefoni Pixel. Ancora più incerta è la possibilità sugli altri dispositivi Android.