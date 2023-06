La nuova app Meteo di Google sui telefoni: ecco come sarà

Quest'anno abbiamo visto Google tuffarsi ufficialmente nel mercato dei tablet, dopo aver consolidato la posizione nel segmento smartphone con i nuovi Pixel. E insieme a Pixel Tablet abbiamo visto arrivare una serie di novità software.

Tra le novità più interessanti abbiamo visto arrivare un look completamente nuovo per l'app Meteo, ovvero quella che fornisce le previsioni e le informazioni sul meteo sui Pixel di Google. Il nuovo design è tutto a tema del nuovo Material You, con un'importante riprogettazione anche della struttura dell'interfaccia grafica.

E dopo aver visto come dovrebbe apparire sul Pixel Tablet di Google, abbiamo modo di vedere anche come potrebbe apparire su smartphone. La speranza di molti di noi quando abbiamo visto l'app Meteo su Pixel Tablet è stata infatti quella di poter vedere in futuro la stessa nuova interfaccia anche su smartphone.