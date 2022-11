La nuova app Google in anteprima: come sarà col Material You

Nell'ultimo anno, Google si è impegnata a rendere sempre più Material You le sue app proprietarie, con accorgimenti grafici che, piaccia o meno, stanno rendendo maggiormente omogenea l'interfaccia utente. Ecco quindi che nel corso dei mesi passati abbiamo visto l'arrivo nella ricerca e nel feed Discover di nomi dei siti e favicon più grandi, oltre a una grafica più moderna e leggibile, senza scordarsi la barra inferiore di Gmail, più stretta e senza le etichette per le icone. Offerte Amazon Ma ora, grazie ai ragazzi di 9to5Google, possiamo dare un'occhiata al nuovo design dell'app Google, la cui ultima beta è stata decompilata ed è stata attivata la nuova interfaccia ancora in via di sviluppo. Il primo cambiamento che salta all'occhio è la nuova barra inferiore (immagine sotto a destra), dove la scheda attiva è evidenziata con un indicatore a forma di pillola. La barra è rimasta della stessa altezza e, a differenza di Gmail, mostra ancora gli indicatori. È possibile che prima del rilascio questa parte venga modificata per assumere uno stile più in linea con le altre app di Google, così come il colore dell'indicatore, che in teoria dovrebbe seguire il tema dell'interfaccia secondo le impostazioni dei colori dinamici introdotti con Android 12.



App Google. Versione attuale (a sinistra) e nuova versione (a destra). Fonte: 9to5Google

Un altro cambiamento in stile Material You riguarda le impostazioni dell'app, dove possiamo notare una maggiore somiglianza con le Impostazioni di sistema. Ora infatti l'intestazione è più grande, c'è una barra di ricerca a forma di pillola e c'è un maggiore spazio tra le varie impostazioni. Inoltre per ogni voce c'è una breve descrizione, che aiuta gli utenti a trovare quello che cercano.

App Google. Versione attuale (a sinistra) e nuova versione (a destra). Fonte: 9to5Google

All'interno delle singole voci, poi, fanno la loro comparsa i nuovi pulsanti della versione 3 di Material You, una novità per un'app proprietaria di Google.

App Google. Versione attuale (a sinistra) e nuova versione (a destra). Fonte: 9to5Google