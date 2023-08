La nuova app Google Arts & Culture è un diverso modo per conoscere l'arte, ma non solo

Se ancora non avete installato Google Arts & Culture, l'app della GrandeG che vi consente di visitare virtualmente i più importanti musei del mondo e dare un'occhiata alle opere degli artisti, ora è il momento giusto per farlo (ecco le migliori app per condividere le esperienze di viaggio).

Google ha infatti appena ridisegnato l'interfaccia dello strumento, almeno per quanto riguarda Android (la versione per iOS arriverà "presto"), e l'esperienza è veramente appagante. Non solo dal punto di vista grafico, ma anche per le possibilità che offre, anche se purtroppo per noi al momento non completamente disponibili in Italia.

Ma cominciamo dall'inizio. Installando la nuova app, vi troverete di fronte a un'interfaccia in stile Material You, con pulsanti arrotondati e una serie di argomenti a vostra disposizione. In basso avete tre pulsanti: Esplora, Gioca e Trova l'spirazione.