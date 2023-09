Nubia torna in Europa partendo dai suoi smartphone premium

Nubia è una vecchia conoscenza del mercato europeo per quanto riguarda gli smartphone. L'azienda cinese è stata infatti protagonista per un periodo anche in Europa, per poi tornare al mercato casalingo.

La notizia delle ultime ore è che Nubia torna ufficialmente in Europa con i suoi smartphone. Nelle ultime ore infatti risulta online la sezione europea dello shop ufficiale dell'azienda, segno che ora è possibile acquistare i suoi prodotti ufficialmente anche in Europa.