Nubia RedMagic 8 Pro appare su Geekbench: il rilascio è vicino

Per quanto riguarda la RAM, ci sarà sicuramente il taglio da 12 GB , ma non è escluso che Nubia rilasci una variante con 16 GB di RAM . Per la memoria interna, si partirà da 128 GB . Per lo schermo, si parla di un pannello OLED da 6,8 pollici con supporto al refresh rate a 165 Hz , mentre la batteria dovrebbe supportare la ricarica rapida fino a 165 W.

Come detto, lo smartphone è apparso su Geekbench, popolare benchmark che permette di svolgere test per capire le performance del dispositivo: Nubia RedMagic 8 Pro è caratterizzato dal numero modello NX729J e nome in codice kalama e ha totalizzato ben 1499 punti in single core e 5193 punti in multi core.

Si tratta di valore decisamente elevati, ma ovviamente è necessario provare il dispositivo per conoscere le reali performance. Fortunatamente, non bisognerà attendere troppo: la presentazione dovrebbe avvenire il 26 dicembre di quest'anno per quanto riguarda la Cina, mentre non sappiamo ancora quando (e se) arriverà in Europa.