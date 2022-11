Now TV arriva ufficialmente su Android TV e Google TV

Arrivano delle interessanti novità per coloro che hanno un dispositivo Android TV o Google TV, il sistema operativo che Google ha creato per le smart TV, e che possiedono anche un abbonamento a Now TV.

Nelle ultime ore infatti è arrivata l'app ufficiale per dispositivi Google TV e Android TV di Now TV, il servizio di streaming multimediale di Sky che è disponibile in Italia da ormai diversi anni.

L'app ufficiale di Now TV per le piattaforme di Google renderà possibile accedere ai contenuti di Now TV dal proprio dispositivo Android TV / Google TV tramite un'interfaccia grafica ottimizzata per smart TV. Questo in precedenza non era possibile, visto che l'app Now TV era disponibile ufficialmente sul Play Store per questa tipologia di dispositivi.

La novità è già in fase di distribuzione in Italia. La pagina di supporto ufficiale di Now TV specifica che per installare l'app su dispositivi Android TV / Google TV sarà necessario aver aggiornato il sistema operativo almeno ad Android TV 8.0.

Qui sotto trovate il pulsante diretto per trovare l'app Now TV sul Play Store.

Riguardo invece l'abbonamento a Now TV per il mercato italiano, vi suggeriamo di far riferimento alla nostra guida dettagliata dove troverete tutte le informazioni in merito alle tariffe, ai contenuti e alla procedura per abbonarsi.