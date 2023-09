Download Buddy, Cubes e altre novità in arrivo sul Play Store

È un periodo di grande evoluzione per il Play Store, che sta per ricevere una serie di aggiornamenti intesi a migliorare l'esperienza utente (o la monetizzazione della piattaforma?), dalla scoperta di nuove app al monitoraggio di download e installazioni (ecco le migliori app gratuite per gli sfondi). Funzioni dai nomi evocativi (chi più chi meno) come Download Buddy, Cubes e altre sono state scoperte da AssembreDebug e pubblicate da The SP Android: andiamo a scoprirle.

Cubes

Cominciamo con Cubes, una misteriosa funzione avvolta nel segreto che dovrebbe servire da hub centrale per far scoprire agli utenti nuovi contenuti sul Play Store, dividendoli in diverse categorie. Secondo quanto trapelato, Google sta lavorando a Cubes da gennaio di quest'anno, sviluppandola da una semplice interfaccia utente a qualcosa di più articolato, con un widget dotato di una serie di icone in grado di raccogliere app e giochi sotto categorie come cibo, social, musica, video e shopping. Sono solo speculazioni, ma Cubes potrebbe servire da hub centrale per scoprire nuove app e giochi di varie categorie. Ogni categoria mostrerà le app e i contenuti consigliati, come potete vedere dal widget qui sotto. Cubes sarà anche disponibile sotto forma di scheda di navigazione nell'app Google Play.

Fonte: The SP Android

Download Buddy

Un'altra funzione, chiamata Download Buddy, servirà a migliorare l'esperienza dell'utente durante i download delle app, visualizzando l'avanzamento dell'installazione tramite una freccia flottante sullo schermo. Anche questo strumento è in fase di sviluppo, ma il suo scopo è molto più chiaro, in quanto si tratta di un'icona flottante che apparirà in basso dopo aver toccato il pulsante Installa per installare un'app, e mostrerà all'utente lo stato di avanzamento del download senza dover tornare alla schermata iniziale o alla pagina dell'elenco delle app.

Fonte: The SP Android

Altre novità

Altre novità riguardano nuovi pulsanti con funzionalità di filtro, che consentiranno di navigare nel Play Store in base alla compatibilità del dispositivo, e quindi permettere di installare da remoto le app per un tablet, un orologio la TV direttamente dal telefono. Per esempio, se volete installare un'app sul vostro smartwatch WearOS (se l'app è compatibile) ma volete vedere gli screenshot e le valutazioni dell'app direttamente dal telefono, potete farlo senza aprire il Play Store sull'orologio.

Fonte: The SP Android

Altre novità riguardano una funzione Open App Reminder, che notifica agli utenti le app non utilizzate per un certo periodo, per esempio 4 giorni, e se ignorate la notifica vi verrà riproposta dopo altri 5 o 6 giorni. Poi non lo farà più, ma se non volete più vederla potrete disattivarla da una voce apposita nelle impostazioni.

Fonte: The SP Android