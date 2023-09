Tutte le novità di Pixel Watch 2: ecco il video che anticipa il lancio

Negli ultimi giorni abbiamo appreso parecchi dettagli a proposito dei nuovi Pixel 8, delineando praticamente la scheda tecnica e i prezzi di lancio in anticipo rispetto alla presentazione ufficiale. E anche riguardo Pixel Watch 2 i dettagli non mancano .

Mentre nelle ultime settimane abbiamo visto in anticipo il probabile design del nuovo smartwatch Wear OS di Google, grazie alle nuove informazioni condivise da Kamila Wojciechowska abbiamo modo di vedere quali saranno le novità software più interessanti del nuovo Pixel Watch 2.

Il video, che trovate a questo link, mostra in anteprima quali saranno le feature esclusive di Pixel Watch 2. Molto sono centrate anche sul supporto dei servizi Fitbit, azienda acquisita da Google. Andiamo a vederle insieme:

Nuove sensore per il monitoraggio dell'attività cardiaca . Grazie al supporto degli algoritmi di Fitbit sarà possibile ricevere informazioni più accurate e più dettagliate sulla salute cardiaca.

. Grazie al supporto degli algoritmi di Fitbit sarà possibile ricevere informazioni più accurate e più dettagliate sulla salute cardiaca. Grazie al sensore che monitora la sudorazione cutanea, nota anche come attività elettrodermica, sarà possibile ricevere informazioni sul livello di stress percepito durante la giornata.

percepito durante la giornata. Arrivano nuove opzioni per il monitoraggio delle attività fisiche , oltre alla funzionalità per l'avvio automatico del rilevamento degli allenamenti.

, oltre alla funzionalità per l'avvio automatico del rilevamento degli allenamenti. Miglioramenti per le funzionalità di monitoraggio e sicurezza . Sarà possibile avviare la modalità Emergenza per avvertire familiari o soccorsi in situazioni critiche.

. Sarà possibile avviare la modalità Emergenza per avvertire familiari o soccorsi in situazioni critiche. Anche la batteria dovrebbe vedere dei miglioramenti. Si parla di un'autonomia fino a 24 ore con display Always On attivo. La ricarica completa dovrebbe completarsi in 75 minuti.

Insomma, sembra esserci davvero tanta carne al fuoco per il nuovo Pixel Watch 2 che sta per lanciare Google.

Rimane da capire se il dispositivo arriverà da subito anche in Italia, aspetto non scontato visto che per la prima generazione non è accaduto.