Le novità delle app spariscono dal Play Store Web

Sempre più spesso gli utenti non si soffermano più a consultare le informazioni che riepilogano le ultime modifiche apportate alle applicazioni. Difatti, ormai gli update tramite Play Store implementano soltanto correzioni di bug e modifiche in background. Novità più sostanziose, invece, vengono implementate lato server oppure come parte di test di prova. A questo proposito, il fondatore di "Android Police", Artem Russakovskii, ha notato l'assenza di log delle modifiche su tutte le app che ha controllato sul Play Store sul Web.

Ad esempio, l'app Google presenta esclusivamente la vecchia sezione "Informazioni su questa app" ed una nota relativa all'ultimo aggiornamento, ma senza alcun dettaglio sul log delle modifiche. Sul Play Store su smartphone, invece, la stessa applicazione mostra ancora il vecchio "tabellino" delle modifiche (sebbene molto generico). Da quello che sarebbe emerso fino ad ora, dunque, il Play Store accessibile da browser non mostrerebbe più nessun log. Come già detto in precedenza, considerando che questa sezione ormai non indicava più informazioni utili, non sarà una grossa perdita per gli utenti.