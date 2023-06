Imparare le lingue, widget, dark web: tutte le novità di Android e Wear OS

L'aggiornamento di un sistema operativo come Android ormai non avviene più solo tramite gli update principali a cadenza annuale, ma anche attraverso rilasci costanti che vanno a introdurre funzionalità minori ma utili. È il caso dei Feature update (aggiornamenti delle funzionalità) del robottino verde, sia per smartphone che per Wear OS, che migliorano costantemente l'esperienza o correggono falle di sicurezza potenzialmente pericolose. Nella giornata di ieri, Google, ha annunciato l'arrivo di sette nuove funzioni, su telefoni, tablet e orologi, per aiutare gli utenti ad acquisire nuove competenze, rimanere produttivi in movimento e proteggere le informazioni. Andiamo a scoprirle, partendo da Android. Reading practice (pratica di lettura, letteralmente) è una funzione disponibile su Google Play Libri che consente di ascoltare la pronuncia di parole che non si conoscono, esercitarsi e ricevere persino un feedback in tempo reale.

La funzione è presente su migliaia di ebook per bambini contrassegnati con il badge "Esercizi". La seconda novità riguarda Android più in generale, con tre nuovi widget per telefono o tablet: uno per Google TV, che consente di trovare rapidamente suggerimenti personalizzati su film e programmi TV, uno per Google Finanza, per monitorare le proprie azioni, e infine uno di Google News.

Per gli amanti degli emoji, Emoji Kitchen consente di remixare le vostre emoji preferite in adesivi che si possono inviare come messaggi tramite Gboard, e ora ci sono nuove combinazioni a tema acquatico perfette per l'estate. Passando a Wear OS, è in arrivo la tanto anticipata funzione di Spotify che mette al vostro polso Xavier, il suo DJ alimentato dall'intelligenza artificiale. X, per gli amici, vi offre una scaletta musicale personalizzata e propone gli episodi dei vostri podcast preferiti, il tutto accessibile da nuove schede e scorciatoie.