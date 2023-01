Le notifiche del ritmo cardiaco irregolare in arrivo su Pixel Watch

Pixel Watch infatti arriva sul mercato con un'importante integrazione dei servizi di monitoraggio di Fitbit , azienda che è di proprietà di Google ormai. Questi servizi sono centrati soprattutto sul monitoraggio della salute e delle attività fisiche . Nelle ultime ore proprio per Pixel Watch è arrivata una novità in questo senso.

La novità della quale parliamo consiste nella visualizzazione delle notifiche relative alla rilevazione di un ritmo cardiaco irregolare. Queste misurazioni si basano sui sensori ECG che Pixel Watch offre. Finora, è stato soltanto possibile effettuare misurazioni ECG manuali della durata di 30 secondi.

Con questa nuova funzionalità sarà invece possibile fare affidamento sul monitoraggio del ritmo cardiaco mentre si dorme o mentre si è a riposo.

La stessa è già disponibile su diversi dispositivi Fitbit, come Sense 2, Sense, Versa 4, Versa 3, Versa 2, Versa Lite e Charge 5.

Come vedete dagli screenshot in galleria, alcuni possesori di Pixel Watch hanno iniziato a vedere disponibile la funzionalità di notifica di ritmo cardiaco irregolare all'interno dell'app Fitbit sui loro smartphone. Rimane da capire se si tratta dell'inizio della distribuzione della novità anche per Pixel Watch oppure di un bug.

Oltre a questo, rimane anche da capire se, nel caso in cui fosse stata davvero avviata la distribuzione della novità, Google intende renderla disponibile a tutti i possessori di Pixel Watch oppure se sarà accessibile esclusivamente con abbonamento a Fitbit Premium. 9to5Google ha chiesto chiarimenti a Google, staremo a vedere cosa risponderà.