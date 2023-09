Fate ballare il vostro Nothing Phone a ritmo di Sampha

Oppure ci si può affidare alle melodie di sistema , e visto che Nothing è soprattutto un'azienda dell'hype, ha avviato delle partnership con musicisti famosi per creare suonerie e combinazioni di luci esclusive, che gli utenti possono installare gratuitamente proprio attraverso la libreria disponibile.

Una delle caratteristiche principali (o forse la caratteristica principale) dei telefoni di Nothing è la capacità di abbinare le suonerie con l'accensione alternata delle luci a LED posizionate sul retro, i Glyph (avevate visto la nostra recensione di Nothing Phone (2) ?).

L'app, che al lancio offriva una serie di melodie della band house Swedish House Mafia, ha ricevuto un nuovo aggiornamento che mette a disposizione un nuovo sound pack creato dal pluripremiato cantautore inglese di Electronic R&B Sampha.

I nuovi suoni hanno un'atmosfera unica che mixa i toni caldi con il tema elettronico dei dispositivi Nothing, con cinque melodie che possono essere riprodotte in qualsiasi schema.

E se volete incorporarlo come suoneria in abbinamento all'accensione dei LED posteriori, non dovete fare altro che premere il pulsante di registrazione.

Il nuovo sound pack Sampha è disponibile nell'ultimo aggiornamento per Glyph Composer, versione 1.3.1, disponibile per il download dal Google Play Store. Ricordiamo che Glyph composer è disponibile sia per Nothing Phone (1) che per Nothing Phone (2).