Nothing Phone (1) riceverà il nuovo Nothing OS 2 entro agosto

Il Nothing Phone (2) debutterà l'11 luglio e sarà disponibile anche in Italia. Tra le novità più importanti del nuovo modello, sicuramente rientra il software, che verrà totalmente rivisto. Si parla infatti di un Nothing OS 2 – basato su Android 13 – che offrirà inedite opzioni, rese ancora più fluide grazie al chip Snapdragon 8+ Gen 1 (con una batteria da 4.700 mAh ed un display presumibilmente di tipo AMOLED con refresh rate fino a 120 Hz).

A questo proposito, in un'intervista rilasciata a XDA, gli sviluppatori hanno dichiarato che il nuovo software è stato costruito "quasi da zero" e sarà incentrato sul concetto chiave di "estetica funzionale". Tutto ciò verrà realizzato tramite modifiche ed aspetti come la schermata iniziale, che evidenzierà "i tuoi interessi, le tue informazioni, in modo tale da non dover scorrere così tanto oppure scavare in profondità". Insomma, un progetto ambizioso su cui Nothing punta tanto.