Nothing Phone (2) si aggiorna come un fulmine: ecco le novità

Sono passati solo pochi giorni da quando Nothing è tornata alla carica nel mercato smartphone, presentando il suo Nothing Phone (2), un dispositivo che è stato molto chiacchierato a monte del lancio.

Torniamo a parlare del nuovo modello di Nothing perché l'azienda ha appena rilasciato il primo aggiornamento software per il suo dispositivo. Si tratta di un aggiornamento basato su Nothing OS 2.0, con un peso di ben 3 GB e particolarmente centrato sull'aspetto della fotocamera.