Nothing Phone (2) si aggiorna: la fotocamera ringrazia

Implementata una nuova funzionalità per chiudere le app quando il dispositivo raggiunge il limite di temperatura

Perfezionata la visualizzazione dell'avviso di batteria scarica quando il dispositivo è spento

Il controllo del volume ora mostrerà le diverse icone per ciascuno dei prodotti audio Nothing connessi

Nitidezza delle foto migliorata in modalità 50MP

Stabilità e contrasto ottimizzati durante la registrazione video con la fotocamera posteriore

Intensità del feedback tattile aggiornata durante la digitazione

Migliore reattività del touchscreen in determinate condizioni

Migliore affidabilità della rete con più operatori a livello globale

Prestazioni ottimizzate per determinati giochi

Risolto un problema relativo al funzionamento di Google Wallet nelle app clonate

Risolto un problema la gesture con doppio tocco

Risolto un problema che causava la mancata risposta del riquadro Impostazioni rapide Bluetooth

Risolto un problema che a volte causava la mancata risposta dell'interfaccia utente del sistema.

L'aggiornamento che abbiamo appena descritto corrisponde alla build 2.0.2 di Nothing OS.

Oltre alle novità sopra elencate, sono arrivate anche le nuove patch di sicurezza Android aggiornate a luglio 2023.

L'update appena descritto è attualmente in fase di distribuzione automatica via OTA a livello globale per tutti i possessori di Nothing Phone (2). Entro fine agosto lo stesso update dovrebbe arrivare anche per Nothing Phone (1).